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Yalova'da bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye yangın sonrası havalandırma boşluklarında yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çiftlikköy İtfaiye Yalova Güncel Haberler

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