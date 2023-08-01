Yalova'da bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.