Yalova'da Balıkçı Ağına 4 Metrelik Köpek Balığı Takıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir balıkçının ağına 4 metre uzunluğunda 'pamuk' cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçı Tuğrul Dilli, olağan dışı bir ağırlık hissettiğinde şaşkınlık yaşadı. Zararsız olduğu öğrenilen köpek balığı, limana getirildi ve ilgiyle karşılandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir balıkçının ağına, 4 metre uzunluğunda "pamuk" cinsi köpek balığı takıldı.

İlçeye bağlı Esenköy'den denize açılan balıkçı Tuğrul Dilli, 4 metre uzunluğa ve 300 kilogram ağırlığa sahip olan köpek balığının, ağlara takıldığını fark etti.

Görüntüsüyle dikkati çeken köpek balığı, balıkçının zorlu mücadelesiyle tekneye alınıp, limana getirildi.

Dilli, yaptığı açıklamada, rutin av için denize attığı ağı toplarken olağan dışı bir ağırlık hissettiğini belirterek, karşılaştığı manzaranın kendisini şaşırttığını ifade etti.

Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladığını anlatan Dilli, "Bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı." diye konuştu.

Balıkçılar ve vatandaşlar, köpek balığını görmek için limana geldi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
