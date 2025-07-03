Yalıhüyük'te Hububat Şöleni Coşkuyla Kutlandı

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Yalıhüyük Belediyesinin düzenlediği Hububat Şöleni, yeni hasat döneminin bereketiyle kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, az su isteyen arpalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Yalıhüyük Belediyesinin organize ettiği Hububat Şöleni, Yalıhüyük Suğla arazisinde coşku ile kutlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulunan Yılmaz, "Belediye olarak örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. Suğla arazisinde 500 dekar bir alana az su isteyen amiral altı sıralı arpa ekimi yaptık. Bugün de bunun hasadını başlatmış bulunuyoruz." dedi.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen de hasat şöleninin tüm çiftçilere bereket getirmesini diledi.

Dua ve konuşmaların ardından biçerdöverlerde işlenen hasat kamyonete yüklendi.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel
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