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Yalıhüyük'te Çiftçilere 70 Hibeli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı

Yalıhüyük'te Çiftçilere 70 Hibeli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibe ile kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçilere 70 hibeli kuru fasulye tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Beyaz Altın Kuru Fasulye" projesi için çiftçilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Kaymakam Abdullah Melikoğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel
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