Yakakent Balıkçı Barınağında Dip Temizliği Çalışması Başladı
Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında, teknelerin sorun yaşamaması için dip temizliği çalışmaları başladı. Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, derinliğin artırılacağını açıkladı.
Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında dip temizliği çalışması yürütülüyor.
Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı Mimar Sinan gemisiyle, Yakakent'te büyük balıkçı teknelerinin yoğun olarak kullandığı limanda çalışma başlatıldı.
Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, yaptığı açıklamada, limanın sığ olan ağız bölümünde teknelerin girip çıkarken sorun yaşandığını belirterek, başlatılan çalışma ile derinliğin artırılarak sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.