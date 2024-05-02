Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sungur, bir restoranda düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından bilgilendirme toplantısı yapmak istediğini söyledi.

Şu anda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 107 milyon lira olduğunu belirten Sungur, "Belediye araçlarımızın tamamının üzerinde haciz, 11'inde yakalama kararı var. Arsalarımızın tamamının üzerinde de haciz var. Yahşihan sınırları içerisindeki bütün okulların üzerinde haciz var. Bugün gerçekleri sizin karşınızda ve kamuoyunun önünde açıklamak boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sungur, Yahşihan'ın ne duruma geldiğini herkesin takdirine sunduğunu ifade ederek, alacaklılardan zaman istediklerini dile getirdi.

Yahşihan Belediyesi olarak eski güzel günlere dönmek istediklerini aktaran Sungur, ilçeye yatırım yapmak isteyen herkesi davet ettiklerini kaydetti.