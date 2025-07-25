Yağlıdere'de Yeni İş Makinesi Hizmete Girdi

Yağlıdere'de Yeni İş Makinesi Hizmete Girdi
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köylerdeki hizmetler için İl Özel İdaresince temin edilen yeni yükleyici iş makinesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne teslim edildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köylerdeki hizmetlerde kullanılacak yeni iş makinesi alındı.

İl Özel İdaresince temin edilen yükleyici, Yağlıdere Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi.

İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaç duyduğu iş makinesinin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
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