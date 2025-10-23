Haberler

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin İthalat ve İhracatı Yüzde 22,1 Artış Gösterdi

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk üç çeyreğinde ithalat ve ihracat hacmini bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artırarak 393,14 milyar yuana ulaştı.

URUMQİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin ithalat ve ihracat hacmi 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 393,14 milyar yuana (yaklaşık 55,19 milyar ABD doları) yükseldi.

