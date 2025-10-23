Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin İthalat ve İhracatı Yüzde 22,1 Artış Gösterdi

URUMQİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin ithalat ve ihracat hacmi 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 393,14 milyar yuana (yaklaşık 55,19 milyar ABD doları) yükseldi.