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Xi Jinping: Yabancı İşletmeler Çin'in Modernleşmesinde Kritik Rol Oynuyor

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yabancı işletmelerin Çin'in modernleşme sürecinde önemli birer katılımcı olduğunu belirtti. Xi, yabancı sermayenin Çin'in ekonomik büyümesine ve sosyal istikrarına katkı sağladığını vurguladı.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yabancı işletmelerin Çin'in modernleşme hamlesinin önemli katılımcıları arasında olduğunu söyledi.

Cuma günü başkent Beijing'de uluslararası iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Xi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 70'ten fazla yılda, özellikle de son 40 yıllık reform ve dışa açılma sürecinde Çin'in hızlı ekonomik büyüme ve kalıcı sosyal istikrar gibi iki mucize gerçekleştirdiğini belirtti.

Xi, bu mucizelerin Çin Komünist Partisi'nin güçlü liderliği, Çin halkının birliği ve özverili çalışması ve Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin katkıları da dahil olmak üzere uluslararası toplumun desteği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Xi, "Çin, reform ve dışa açılma sayesinde ve daha da önemlisi yabancı sermayeden aktif şekilde yararlanarak hızla küresel pazara girebildi ve büyük adımlarla çağı yakaladı" dedi.

Xi, Çin'deki yabancı işletmelerin ve yatırımların ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırdığını, teknolojik ve yönetsel ilerlemeyi desteklediğini ve reform ve dışa açılmayı kolaylaştırdığını kaydetti.

Xi, "Tüm bunlar yabancı işletmelerin Çin'in modernleşme hamlesinde, ülkenin reform ve dışa açılmasında ve inovasyonunda, dünya ile bağlantı kurmasında ve ekonomik küreselleşmeye entegrasyonunda önemli katılımcılar olduğunu gösteriyor" dedi.

Xi, bu süreçte yabancı işletmelerin geliştiğini ve genellikle iyi getiriler elde ettiğini, kazan-kazan sonuçlarına ulaştığını ve Çin halkıyla derin dostluklar kurduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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