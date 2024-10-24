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Xi Jinping'den Çin ve Hindistan'a İşbirliği Çağrısı

Xi Jinping'den Çin ve Hindistan'a İşbirliği Çağrısı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin kalkınma süreçlerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaları gerektiğini vurguladı.

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Hindistan'a birbirlerinin kalkınma süreçlerini karşılıklı olarak kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Xi, 16. BRICS Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede, iki tarafın iletişim ve işbirliğini güçlendirmesi, farklılıkları ve anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uluslararası İlişkiler Narendra Modi Xi Jinping Diplomasi Hindistan Politika Ekonomi Güncel Dünya

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