Xi Jinping, Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın Açılışına Mesaj Gönderdi

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın açılışına kutlama mesajı gönderdi.

Xi, pazartesi günkü mesajında, daimi teması "İkili Yatırımları Daha da Genişletmek, Ortaklaşa Küresel Kalkınmayı Kolaylaştırmak" olan Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın, açık bir dünya ekonomisi inşasını teşvik etmede olumlu rol oynadığını ve küresel yatırımcıların tatbiki işbirliğini derinleştirmelerine yönelik etkili bir platform haline geldiğini belirtti.

Xi, küresel ekonomik büyümede önemli bir katkı sağlayıcı ve istikrar unsuru olan Çin'in, üst düzey dışa açılımını kararlılıkla genişleteceğini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik edeceğini, kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşmaya devam edeceğini ve küresel kalkınmaya daha fazla pozitif enerji ve kesinlik katacağını vurguladı.

Xi, evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve refah ve kalkınma açısından parlak bir gelecek yaratmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Fuar, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenleniyor.