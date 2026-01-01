Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin'in Yeniden Birleşme Hedefi Engellenemez

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çin halkının kan ve akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Çarşamba günü başkent Beijing'de 2026'ya yönelik dilek ve mesajlarını paylaşan Xi, "Anavatanımızın yeniden birleşmesi, zamanın gidişatına uygundur ve engellenemez" dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi konusunda ise "bir ülke, iki sistem" politikasının kararlılıkla uygulanması gerektiğini belirten Xi, bu iki özerk bölgeye ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre olmaları ve uzun vadeli refah ve istikrarı sürdürmelerini sağlamak üzere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya barışı ve kalkınmasını ilerletmek üzere tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Xi, 2025 yılı boyunca tüm dünyaya kucak açmaya devam ettiklerini ifade etti.

İklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmek amacıyla yeni Ulusal Katkı Beyanı'nı açıkladıklarını hatırlatan Xi, kalkınma, güvenlik ve medeniyete ilişkin üç küresel inisiyatifin ardından, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek üzereyse Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaya koyduklarını söyledi.

Xi, "Çin her daim tarihin doğru tarafında yer almıştır" ifadesini kullandı.

Xi, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek, reform ve geniş kapsamlı dışa açılımı daha da derinleştirmek, herkese refah sağlamak ve Çin mucizesine yeni bir sayfa eklemek üzere sağlam adımlar atılması çağrısında bulundu.

15. Beş Yıllık Plan'ın 2026 yılı itibarıyla başladığını hatırlatan Xi, bir girişimin başarıya ulaşabilmesi için başlangıçta iyi bir plan ve net hedefler ortaya konulmasının şart olduğuna dikkat çekti.

Xi, "Hedef ve görevlerimize odaklanmalı, güveni artırmalı ve hızla ilerleme yolunda ivmeyi artırmalıyız" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin itimat telkin eden önlemler alarak sıkı bir öz yönetişim uyguladığını kaydeden Xi, partinin yolsuzlukla mücadele etmek ve sağlıklı yönetişimi ilerletmek üzere kendi içinde gerçekleştirdiği devrimi ileriye taşıdığını vurguladı.

Xi, "Sonuç olarak Parti'miz ve hükümetimizin genel durumunda istikrarlı gelişme kaydedildi. Başlangıçtaki ülkümüz ve kurucu misyonumuza sadık kalmalı ve azim ve adanmışlıkla hedefimizi takip etmeliyiz" ifadelerini kullandı.