Xi, Trump'a Çin Ziyaretinde Eşlik Eden ABD'li İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Çin ile işbirliğini genişletme ve ticaretin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a eşlik eden ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.

Perşembe günkü görüşmede heyetteki iş insanlarını Xi'ye ayrı ayrı takdim eden Trump, "hepsi de Çin'e saygı duyan ve değer veren ABD iş dünyasının bu seçkin temsilcilerini Çin ile işbirliğini genişletmeye teşvik ettiğini" söyledi.

Çin pazarına büyük önem verdiklerini ifade eden ABD'li iş insanları, Çin'deki ticari faaliyetlerini derinleştirme ve Çin ile işbirliğini güçlendirme temennilerini dile getirdi.

Xi ise ABD'li şirketlerin Çin'in reform ve dışa açılım sürecine derinlemesine dahil olduğuna dikkat çekerek, bundan iki tarafın da fayda sağladığını söyledi. Çin'in kapılarını daha da açacağını vurgulayan Xi, ABD'nin Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı, ABD'li şirketleri Çin'de daha da büyük fırsatların beklediği yönündeki inancını dile getirdi.

