Çin Cumhurbaşkanı Xi: 2026, Çin-Abd İlişkilerinde Tarihi ve Dönüm Noktası Niteliğinde Bir Yıl Olabilir

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede 2026 yılının, Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını belirtti. İki ülkenin ortak çıkarlarının, farklılıklarından daha fazla olduğunu vurgulayarak istikrarlı ikili ilişkilerin dünya için önemli olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 yılının, Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açan "tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl" olmasını beklediğini söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile perşembe günü başkent Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede Çin ve ABD'nin, farklılıklarından daha fazla ortak çıkara sahip olduğunu belirtti.

Ülkelerden birinin başarısının diğeri için fırsat teşkil ettiğini kaydeden Xi, istikrarlı ikili ilişkilerin tüm dünya açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Çin ve ABD'nin birbirlerinin rakibi değil, ortağı olması gerektiğini ifade eden Xi, iki ülkenin, birbirlerinin başarılı olmasına yardımcı olup refahlarını birlikte artırması ve yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmesinin doğru yolunu bulması gerektiğine dikkat çekti.

Xi, "Ülkelerimiz ve dünya açısından önem arz eden temel konularda yapacağımız görüşmeleri ve 2026 yılının, Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açan tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olmasını sağlamak için Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisinin rotasını belirlemek ve yönlendirmek üzere sizinle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua
