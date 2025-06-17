Wuhan'da Yeni Drone Rotaları Faaliyete Geçti
Çin'in Wuhan kentinde, Wuchang, Hankou ve Hanyang bölgelerini birbirine bağlayan 10 yeni drone rotası hizmete girdi. Bu sistem, ürün teslimatını kolaylaştırmak amacıyla dijital bir platform ve akıllı komut merkezleri içeriyor.
WUHAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Wuhan kentindeki Wuchang, Hankou ve Hanyang bölgelerini birbirine bağlayan 10 yeni drone rotası pazartesi günü resmen faaliyete geçti.
Dijital gerçek zamanlı sevk platformu, iki akıllı komuta merkezi, 10 alçak irtifa rotası ve 22 akıllı aprondan oluşan bu alçak irtifa uçuş hizmeti, deniz ürünleri, taze çiçekler ve ilaç gibi ürünlerin teslimatını kolaylaştırıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel