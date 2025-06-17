Wuhan'da Yeni Drone Rotaları Faaliyete Geçti

WUHAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Wuhan kentindeki Wuchang, Hankou ve Hanyang bölgelerini birbirine bağlayan 10 yeni drone rotası pazartesi günü resmen faaliyete geçti.

Dijital gerçek zamanlı sevk platformu, iki akıllı komuta merkezi, 10 alçak irtifa rotası ve 22 akıllı aprondan oluşan bu alçak irtifa uçuş hizmeti, deniz ürünleri, taze çiçekler ve ilaç gibi ürünlerin teslimatını kolaylaştırıyor.