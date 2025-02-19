Weifang'da Uçurtma Üretimi ve İhracatı

WEİFANG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang kenti 50'den fazla ülke ve bölgeye satılan 600'den fazla uçurtma üreticisine ev sahipliği yapıyor.

Uçurtmaların yıllık üretim değeri iki milyar yuanı (yaklaşık 274,6 milyon ABD doları) aşıyor.