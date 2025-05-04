Warren Buffett'tan Korumacılığa Dikkat Çekici Uyarı

NEW YORK, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, gümrük vergileri ve korumacılığa karşı uyarılarda bulundu.

Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Buffett, Nebraska eyaletinin Omaha kentinde cumartesi günü düzenlenen şirketin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "Ticaret bir silah olarak kullanılmamalı" dedi.

Buffett, "7,5 milyar kişi sizden pek hoşlanmıyorsa, 300 milyon kişi ise ne kadar iyi iş çıkardıklarıyla övünüyorsa, bu büyük bir hata olur. Bunun doğru ve akıllıca olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Buffett, "Dünyanın geri kalanının daha müreffeh hale gelmesinin, bizim zararımıza olmayacağını, tersine bizim de daha fazla refaha kavuşacağımızı, kendimizi güvende hissedeceğimizi ve çocuklarımızın da ileride bunu hissedeceğini düşünüyorum" diye konuştu.