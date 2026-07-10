Volkswagen iş modelini yeniden yapılandırmak için benzeri görülmemiş bir baskı altında

Volkswagen yönetimi, Cuma günü paydaşlarla yapılan görüşmelerden somut bir sonuç alamadı. Bu durum, sektörün varoluşsal zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Almanya'nın zor durumdaki otomotiv devini yeniden yapılandırmanın zorluklarını gözler önüne serdi.

Denetim kurulu toplantısında, CEO Oliver Blume'un komiteye sunması beklenen işten çıkarma veya fabrika kapatma konularına değinilmedi. Bunun yerine, üretim kapasitesini azaltma ve model yelpazesini kademeli olarak düzene sokma gibi daha önce bilinen hedefler tekrarlandı. Jefferies analistleri, fabrika kapatma veya 100.000'e varan işten çıkarma konusunda anlaşmaya varıldığına dair bir işaret olmadığını belirtti. Bernstein analistleri ise Volkswagen'in toplantı sonrası ilettiği planın 'idealler açısından uzun, ancak ayrıntılar açısından çok kısa' olduğunu söyledi.

Volkswagen'in denetim kurulunda, karar alma sürecini sık sık zorlaştıran bir güç paylaşım yapısı olan aile sahipleri, sendikalar ve Aşağı Saksonya eyalet hükümetinin temsilcileri yer alıyor. Şirket, onlarca yıldır başarısının temelini oluşturan iş modelini yeniden yapılandırmak için benzeri görülmemiş bir baskı altında. Yüksek maliyetler, aşırı kapasite, artan Çin rekabeti, düzenlemeler ve ABD ithalat tarifeleri, 2021 ile 2025 arasında kar marjlarını yarıya indirdi.

Kaynak: Haber Merkezi