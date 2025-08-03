Vize Kaymakamı, Yılın Ahisi Mustafa Tekin'i Ziyaret Etti

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 1978 yılından bu yana terzilik yapan yılın ahisi Mustafa Tekin'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yılın ahisi Mustafa Tekin'i ziyaret etti.

Balaban ilçede 1978 yılından bu yana terzilik yapan Tekin'i ziyaret edip sohbet etti.

Tekin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Balaban, esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu.

Ahiliğin çok önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Balaban, her esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da yer aldı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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