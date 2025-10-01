Haberler

Vize Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Gazi ve Yeni Doğan Bebeklere Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile Yılı dolayısıyla gazi Mustafa Bozkurt'u evinde ziyaret etti. Ayrıca, Vize Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek hediye verildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Balaban ile eşi Derya Balaban, Aile Yılı dolayısıyla Evrenli köyünde yaşamını sürdüren gazi Mustafa Bozkurt'u evinde ziyaret etti.

Bozkurt ve ailesiyle bir süre sohbet eden Balaban, ailenin isteklerini dinledi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olduğunu ifade eden Özalp, ailelere bebekleriyle birlikte mutlu bir ömür diledi.

Ailelere hediye veren Özalp, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.