Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize Belediyesi tarafından voleybol, tenis, masa tenisi, satranç, kız futbolu ve halk oyunları dallarında yaz spor kursları açıldı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, öğrencilere başarılar diledi.

Vize ilçesinde yaz spor kursları başladı.

Vize Belediyesince voleybol, tenis, masa tenisi, satranç, kız futbolu ve halk oyunları yaz spor kursları açılış töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, törende, spor kurslarına katılan öğrencilere başarılar diledi.

Verimli kurs dönemi geçirmelerini temenni eden Özalp, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin belediyeye müracaat etmesi gerektiğini belirtti.

Üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli'nde üretici bilgilendirme toplantıları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere, tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları ve anız yangınları hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda, üretim sezonu hakkında değerlendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor