Vize'de Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Sürüyor

Vize'de Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Sürüyor
Vize Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvası, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor. Turnuva, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş kategorilerinde düzenleniyor ve dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek.

Vize'de Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sürüyor.

Vize Belediyesi, Vize Atatürkçü Düşünce Derneği ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş olmak üzere 3 kategoride devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, satranç turnuvasının açılış töreninde bir öğrenci ile satranç oynayıp turnuvanın temsili başlangıcını yaptı.

Özalp, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Turnuvanın bugün sona ereceğini ifade eden Özalp, turnuvada derece giren öğrencilere ödüller verileceğini kaydetti.

Programa, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kaymakam Kemal Balaban, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Oğuz Doğan ile kurum müdürleri katıldı.

Arıcılara destekleme verilecek

Kırklareli'nde arıcılık desteklemesi başvuruları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı arıcıların desteklemeden faydalanabileceği belirtildi.

Desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların üyesi oldukları birliğe, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği aktarılan açıklamada, başvuruların 14 Kasım'da sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
