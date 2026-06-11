Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak
Kırklareli'nin Vize ilçesinde buğday ekili alanlarda tespit edilen süne zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatılacak. Çakıllı, Evrenli, Sergen, Soğcak, Doğanca ve Pazarlı köylerinde üreticiler bilgilendirildi.
Vize ilçesinde buğday zararlısı süneye karşı ilaçlı mücadele çalışması başlatılacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda, Çakıllı, Evrenli, Sergen, Soğcak, Doğanca ve Pazarlı köylerindeki arazilerde süne zararlısı tespit edildi.
Söz konusu köylerde süneye karşı ilaçlama yapılması kararlaştırıldı.
Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran