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Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Pamuk Hasat Sezonunu Başlattı

Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Pamuk Hasat Sezonunu Başlattı
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Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadı sezonunun açılışı için Tanyeli Mahallesi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Bu yıl 266 bin 430 dekarda pamuk ekildiği ve yaklaşık 128 bin 650 ton rekolte bekleniyor.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk tarlasında hasada katılarak, üreticilerle görüştü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sıraç Yolcu ile birlikte pamuk hasadı sezonunun açılışı dolayısıyla Tanyeli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Makineli pamuk hasadını mahalleli ile birlikte inceleyen Ülkü, pamuk hasadı sezonunun Viranşehirli çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ülkü, bu yıl Viranşehir'de 266 bin 430 dekarda pamuk ekildiğini ve yaklaşık 128 bin 650 ton pamuk rekoltesi beklediklerini kaydetti.

Ülkü, çiftçilerle bir süre sohbet edip onların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

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