Viranşehir'de Taziye Yemekleri Kaldırıldı

Viranşehir Kaymakamlığı, ekonomik nedenlerle taziye yemeklerinin kaldırılacağını açıkladı. Taziye etkinlikleri 2 gün ile sınırlı olacak ve yemek ikramı yapılmayacak. Bu karar, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla alındı.

Viranşehir Kaymakamlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talepler, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların ortak kararı doğrultusunda, ilçede taziye yemeklerinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ekonomik şartlar nedeniyle taziye yemeklerinin vatandaşlar için ciddi bir maddi yük oluşturduğu vurgulandı. Geçmişten gelen bir gelenek olarak sürdürülen bu uygulamanın günümüz şartlarında anlamını yitirdiği belirtilerek, özellikle yemek maliyetlerinin artması ve taziyelere katılımın yüksek olması sebebiyle birçok ailenin zor durumda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, günümüzde ulaşım imkanlarının gelişmesiyle birlikte taziyelere katılımın kolaylaştığı, dolayısıyla yemek ikramının zorunluluk olmaktan çıktığına dikkat çekildi. Ayrıca, çevre il ve ilçelerde de benzer uygulamaların kaldırıldığı hatırlatıldı.

Yeni düzenlemeye göre taziyelerin 2 gün olarak sınırlı olacağı aktarılarak, açıklamada şunlara yer verildi:

"Kesinlikle hiçbir suretle ve hiçbir isim altında taziye evlerinde yemek verilmeyeceği, taziyelerin sabah 09: 00'da başlayıp akşam ezanıyla birlikte kapanacağı, 'taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır' ve 'açılış ve kapanış saatlerinin' gösteren tabelaların ilgili kurumlarca asılacağı, denetim ve kontrol mekanizmasının ilgili kurumlarımızca yapılacağına oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
