Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 37 şüpheliye işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gümrük kaçağı 9 bin 730 paket sigara, 69 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkol, 135 kilogram çay ve 2 cep telefonu ele geçirildi. 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 730 paket sigara, 69 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkol, 135 kilogram çay ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Ekiplerce 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
