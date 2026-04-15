Sazlıbosna'da Maaşlarını Alamayan İnşaat İşçileri, Vinç Üzerine Çıktı

(İSTANBUL) - TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri, ücretlerini alamadığı iddiasıyla Arnavutköy'deki Sazlıbosna Mahallesi'ndeki inşaatta vinç üzerine çıkarak eyleme başladı.

Olaya ilişkin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri parasını alamayınca firmaların çalıştığı Sazlıbosna TOKİ projesinde eyleme başladı. Buradan ilgili firma yetkililerini uyarıyoruz. Operatörlerin başına gelebilecek her türlü olumsuzluklardan sizler sorumlusunuz. Emekçileri oyalamaktan vazgeçin, maaşlarını ödeyin. Şantiyede tüm kule vinçler durdu, bomun üzerinde eylem devam ediyor. Ana firma 'Aşağı inin, ödeminizi yapacağız' dese de operatörler sözlerine güvenmiyor. Ana firma ve taşeron firma arasındaki anlaşmazlıktan emekçilerin ödemesi yapılmıyor. Para yatmadan inmeyeceklerini ifade ediyorlar. Şantiyedeki tüm yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Bu tehlikeli duruma son verin, işçilerin parasını hemen ödeyin."

Kaynak: ANKA