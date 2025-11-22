Vietnam'daki Sel Felaketi: 55 Kayıp, 80.000 Hektar Mahsul Suyun Altında

HANOİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta bölgesinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. 13 kişidense haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle yaklaşık 80.000 hektarlık pirinç ve diğer mahsul sular altında kaldı. Sellerde 3,2 milyondan fazla kümes hayvanı ve çiftlik hayvanı öldü ya da sel sularına kapıldı.

28.400'den fazla evin hala sular altında olduğu ve 946 evin hasar gördüğü bildirildi.

Kurum, afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların yaklaşık 9 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 358 milyon ABD doları) olarak tahmin edildiğini belirtti.