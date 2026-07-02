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Vietnam, Akaryakıt Fiyatlarındaki Düşüşün Ardından Tren Biletlerine Yüzde 10 İndirim Yaptı

Vietnam, Akaryakıt Fiyatlarındaki Düşüşün Ardından Tren Biletlerine Yüzde 10 İndirim Yaptı
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Vietnam Demiryolları, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü bilet ücretlerine yansıtarak Kuzey-Güney hattındaki trenlerde 16 Ağustos'a kadar yüzde 10 indirim uygulayacak.

HANOİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam Demiryolları İşletmesi, yurtiçi akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü bilet ücretlerine yansıtarak, Kuzey-Güney hattındaki yolcu trenlerinde çarşamba gününden 16 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere yüzde 10 oranında indirime gitti.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günü aktardığına göre, söz konusu indirimin yolcuların seyahat maliyetlerini azaltması ve demiryolu kullanımını teşvik etmesi bekleniyor.

Kuzey-Güney hattında sefer yapan ekspres trenlerde geçerli olan yüzde 10'luk indirim, bilet fiyatlarını koltuk sınıfına bağlı olarak 110.000 Vietnam dongu (yaklaşık 4,36 ABD doları) ile 280.000 Vietnam dongu (yaklaşık 11,11 ABD doları) arasında düşürüyor.

Kaynak: Xinhua
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