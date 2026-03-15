Vietnam'da seçmenler yeni Ulusal Meclis için oy kullanıyor

Güncelleme:
Yaklaşık 79 milyon seçmen, Vietnam'da 500 temsilciyi Ulusal Meclis'e seçmek için oy kullanıyor. Seçim, ülkenin ekonomi ve siyasi gündemini şekillendirecek.

Vietnam'da seçmenler, ülkenin beş yıllık görev süresine sahip yeni Ulusal Meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yaklaşık 79 milyon seçmen, 864 aday arasından 500 temsilciyi Ulusal Meclise seçmek için oy kullanacak.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Seçilecek Ulusal Meclisin, ocakta düzenlenen 14. Ulusal Kongrede şekillenen politika gündemini uygulaması ve ekonomik büyüme ile siyasi istikrarı önceliklendirmesi öngörülüyor.

Ulusal Meclis, 5 yıllık görev süresinin ilk toplantısını nisanda yapacak. Toplantıda, önemli hükümet atamalarının onaylanması ve kongrede belirlenen politika yol haritasının uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisi (VKP), ocakta, gelecek beş yılda ülkeyi yönetecek isimleri belirlemek amacıyla 14. Ulusal Kongreyi toplamış, kongrede To Lam, partinin liderliğine yeniden seçilmişti.

VKP Genel Sekreterliği ülkede en yüksek, devlet başkanlığı ise ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
