Vietnam, 12 Ülkeye Vizesiz Giriş İmkanını Tanıdı

HANOİ, 11 Ağustos (Xinhua) - Vietnam hükümeti 12 ülkenin vatandaşlarına pasaport türlerine bakılmaksızın turizm amaçlı vizesiz giriş imkanı tanıma kararı aldı.

Vietnam Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre söz konusu karar, ülkenin turizmi teşvik etmek için sürdürdüğü çabaların bir parçası olarak yer aldı.

Vize muafiyeti Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsviçre vatandaşları için geçerli olacak.

Söz konusu politika 15 Ağustos 2025'ten 14 Ağustos 2028'e kadar yürürlükte olacak.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Vietnam bu yılın ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 22,5 artışla 12,23 milyon yabancı turist ağırladı.