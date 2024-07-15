Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti. Yaralandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören Balcı, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya, tedavisi süren Balcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti.
Yaralandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Balcı, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine sek edildi.
Kaya, tedavisi süren Balcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.