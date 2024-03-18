Üye Girişi
Haberler

Vezirköprü Voleybol Takımı Yıldız Kızlar İl Birincisi Oldu

Güncelleme:

Samsun'da oynanan Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Samsun'da oynanan Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında Vezirköprü Voleybol Takımı il birincisi oldu.

Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı ile karşılaşan Vezirköprü Voleybol Takımı 3-2'lik skorla Yıldız Kızlar İl Şampiyonu oldu.

Samsun Tekkeköy Bahattin Ekici Spor Salonu'nda oynanan final maçı öncesinde sporculara moral veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kaymakam Kaya, nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında Samsun'u temsil edecek Vezirköprü Voleybol Takımı ve sporcularına başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Özgür Kaya Voleybol Samsun Canik Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Salih Çetinkaya kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli? Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? Fatih Karcı kimdir? Zafer Partisi Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Fatih Karcı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yasin Özlü kimdir? AK Parti Kocaeli- Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü kaç yaşında, nereli? Tayfun Balıkçı kimdir? CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı kaç yaşında, nereli? Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli? Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Çalık kimdir? CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık kaç yaşında, nereli? Serkan Açıkgöz kimdir? CHP Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title