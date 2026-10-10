Haberler

Vezirköprü'de kanlıca mantarı 200-350 liradan tezgahlarda satışa sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü'de kanlıca mantarı 200-350 liradan tezgahlarda satışa sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı, sonbahar mevsimiyle birlikte tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Yöre halkının ilgi gösterdiği mantar, kilogramı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında alıcı buluyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı, sonbahar mevsimiyle birlikte tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Yöre halkının ilgi gösterdiği kanlıca mantarı (çıntar), doğal lezzetiyle sonbahar sofralarında yerini alıyor.

Genellikle közde veya tavada pişirilerek tüketilen mantar, ilçe pazarlarında alıcı buluyor.

Kanlıca mantarının kilogram fiyatı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Barış Alper'den eleştirilere karşı cevap

Barış Alper'den eleştirilere karşı flaş cevap
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı

Geceye damga vuran anlar!
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler

Okan Buruk duymasın! Bu sözler Galatasaray'ı karıştıracak