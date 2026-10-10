Vezirköprü'de kanlıca mantarı 200-350 liradan tezgahlarda satışa sunuldu

Vezirköprü'de kanlıca mantarı 200-350 liradan tezgahlarda satışa sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı, sonbahar mevsimiyle birlikte tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Yöre halkının ilgi gösterdiği mantar, kilogramı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında alıcı buluyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı, sonbahar mevsimiyle birlikte tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.
Yöre halkının ilgi gösterdiği kanlıca mantarı (çıntar), doğal lezzetiyle sonbahar sofralarında yerini alıyor.
Genellikle közde veya tavada pişirilerek tüketilen mantar, ilçe pazarlarında alıcı buluyor.
Kanlıca mantarının kilogram fiyatı satış noktası ve ürünün durumuna göre 200 ila 350 lira arasında değişiyor.
Kaynak: AA