Vezirköprü'de 29 Ekim için Motosiklet Korteji Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.

Butik Otel önünde toplanan motosikletlilerin yanına gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kulüp Başkanı Serkan Ersoy ile motosikletlilerle sohbet etti.

Son dönemde yaşanan motosiklet kazalarına dikkati çeken Kaya, "Trafik kurallarına uyun, siz gençler bizim için değerlisiniz." dedi.

Daha sonra başlayan motosiklet korteji, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde sonlandı.