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Bilecik'te kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Bilecik'in Vezirhan beldesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İşletme sahibi H.A. gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde, kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Vezirhan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyede, fanla talaş tahliyesi yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Taksirle yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi H.A. (60), jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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