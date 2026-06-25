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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e çıktığını, 1500'den fazla kişinin yaralandığını ve 200'den fazla kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

LA Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e çıktığını aktaran Rodriguez, 1500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Rodriguez, depremde çok sayıda binanın çöktüğünü, 200'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Venezuela'da 2 deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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