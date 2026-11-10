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Venezuela, 2007'de ayrıldığı ExxonMobil ile geri dönüş için mutabakat zaptı imzaladı

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Venezuela, 2007'deki ayrılışının ardından ExxonMobil ile ülkeye geri dönüş amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Caracas'taki törende Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, anlaşmanın milyarlarca varil rezerve sahip olgun ve yeni gelişen petrol sahalarını kapsadığını belirtti.

Venezuela, 2007 yılındaki ayrılışının ardından Güney Amerika ülkesine "geri dönüşü" amacıyla ABD'li petrol şirketi ExxonMobil ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen mutabakat zaptının imza törenine Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ExxonMobil Upstream Başkanı Dan Ammann katıldı.

Rodriguez, bunun ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in Venezuela'ya yeniden dönmesi için aylardır sürdürülen müzakerelerin ardından atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmanın milyarlarca varil rezerve sahip olgun ve yeni gelişen petrol sahalarını kapsadığını dile getiren Rodriguez, ExxonMobil'in bu operasyonları yürütmek için gerekli kapasite, teknoloji ve yatırıma sahip olduğuna inandığını vurguladı.

Rodriguez, mutabakat zaptının en kısa sürede somut anlaşmalara dönüşmesini ve arzulanan sonuçları hızla üretmeye başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Ammann ise imzanın, şirketin Venezuela'ya geri dönüşünü sağlamasını umdukları bir süreçte önemli bir ilk adım olduğunu ifade etti.

Şirketin benzersiz kabiliyetlerinin Venezuela'nın olağanüstü kaynaklarıyla buluşacağını belirten Ammann, "Benzersiz kapasitemizin, bu ülkenin olağanüstü kaynakları ve Venezuela'nın petrol ile gaz üretimindeki köklü geçmişiyle birleşmesinin tüm taraflar için önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ExxonMobil'in Venezuela'dan ayrılışı

Ulusal basına göre, ABD merkezli ExxonMobil, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2007'de özel şirketlerin işlettiği son petrol sahalarını kamulaştırmasının ardından diğer yabancı şirketlerle birlikte Venezuela'dan ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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