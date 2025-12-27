Erciş'te kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Erciş'te gece boyu süren kar yağışı ile ilçe beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Ekipler ve vatandaşlar yolları temizlemek için çalışmalara başladı.
VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Erciş'te gece boyu kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, ekipler yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, ilçede esnaflık yapan Çınar Ege, "Uzun süredir kar yağmıyordu ve küresel kuraklık bizi oldukça endişelendiriyordu. Bugün kar yağışı olunca biz de mutlu olduk" dedi.
