Üye Girişi
Haberler

Van'ın Çaldıran Kaymakamı İran'da sınır güvenliği toplantısına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'da düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Türker, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önemini vurguladı ve Çilli Serbest Ticaret Merkezi'nin açılması için mutabık kalındığını belirtti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'da düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

İran'ın Makü kentindeki toplantıya katıldıklarını belirten Türker, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önem arz ettiğini söyledi.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Türker, "Toplantıya karşılıklı dost ve komşu iki ülke anlayışı yansıdı. Sınır güvenliğinin sağlamasında iki ülkenin güvenlik güçlerine gösterdikleri azim ve gayretten dolayı teşekkür ederim. Özellikle her toplantıda dile getirilen ve bu toplantının da gündemi arasında yer alan Çilli Serbest Ticaret Merkezinin açılması için bir kez daha mutabık olundu. Buranın bir an önce açılarak halkın ekonomisine katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda Türker'e, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Mehmet Kurt da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Çaldıran İran Van Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title