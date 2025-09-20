Van Edremit'te Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Van'ın Edremit ilçesinde yapımına başlanan köprülü kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları sürüyor.

Şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı başlatılan çevre yolunun büyük kısmı tamamlandı.

Çevre yolu projesi kapsamında Edremit ilçesinde yapımına başlanan bağlantı yolu ve köprülü kavşağın hizmete sunulması için de çalışmalar devam ediyor.

Şantiyeyi ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ve firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Türkmenoğlu, projenin şehir trafiğini rahatlatacağını söyledi.

Bağlantı yolu ile köprülü kavşağın yıl sonu gelmeden bitirileceğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki bağlantı yolu ve köprülü kavşak, Gürpınar yoluna bağlanacak. 11 kilometrelik ana yol üzerinde 3 köprü inşa ediliyor. Alanda 250 teknik personel ve işçi 80 iş makinesiyle hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yolun kısa zamanda hizmete açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle çevre yolunun Edremit-Gürpınar ayağını tamamlayacağız. Özalp-Erciş arasındaki 18 kilometrelik çevre yolunu etabını da aynı tarihlerde tamamlamayı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl da İpekyolu kısmını tamamlayarak 41 kilometrelik çevre yolunu bitirmeyi hedefliyoruz."

İnşaat çalışmalarından kaynaklı trafikte yoğunluğun yaşandığını ifade eden Türkmenoğlu, "Şu an bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu sorundan dolayı hemşehrilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çalışmalarımızla vatandaşlarımızın mutluluğunu, refahını, yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Trafik yoğunluğunun giderilmesi için Van Büyükşehir ile merkez belediyelerin hızlı bir şekilde kentin belirli noktalarına yeraltı otoparkları yapması gerektiğini aktaran Türkmenoğlu, "Bir yandan ana arterlerdeki trafik yoğunluğu giderirken bir yandan da merkezdeki yoğunluğu rahatlamamız gerekiyor. Bunun için otoparklara, sinyalizasyon sistemlerine ihtiyacımız var. Bunun sağlanması için belediyelerimiz yoğun bir gayret göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.