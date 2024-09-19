Van'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Van'da il genelinde etkili olan sağanak, Çaldıran ilçesinde şiddetli doluya dönüşerek tarım arazilerini zarar verdi. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu.
İl genelinde görülen sağanak, Çaldıran ilçesinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.
Yaklaşık yarım saat etkisini gösteren dolu nedeniyle Çaldıran Ovası beyaza büründü.
Dolu sebebiyle bazı tarım arazileri zarar gördü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki arazilerde hasar tespit çalışması yürüttü.