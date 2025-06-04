Van'da Minibüsün Aküsünde 7 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İpekyolu'nda kapalı kasa minibüste arama yapan ekipler, aracın aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın buldu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.