Van'da Minibüsün Aküsünde 7 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'da Minibüsün Aküsünde 7 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, minibüsün aküsüne gizlenmiş 7 kilogram külçe altın ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İpekyolu'nda kapalı kasa minibüste arama yapan ekipler, aracın aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın buldu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.