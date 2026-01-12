Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 22 ayrı operasyonda 1312 litre akaryakıt, binlerce paket sigara, cep telefonları ve sahte pasaportlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 1312 litre akaryakıt, 5 bin 113 sigara, 10 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 2 bin 217 muhtelif malzeme, 4 ses ve görüntülü kayıt yapan kopya düzeneği ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel