Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuşba ilçesinde yapılan kontrollerde 209 gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Tımar Yol Kontrol Noktasında arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 209 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.H. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

