Van'da Gümrük Kaçağı 1778 Paket Sigara Ele Geçirildi
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Ağustos'ta düzenlenen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel