Van'da Gümrük Kaçağı 1778 Paket Sigara Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı 1778 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 11-17 Ağustos'ta düzenlenen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

5 yıllık imza! Süper Lig devi yeni yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.