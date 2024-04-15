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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-14 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Van Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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