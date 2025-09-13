Van'da Çocuklar ve Gençler Dalış Eğitimi Aldı

Van'da dalış deneyimi yaşayan çocuklar ve gençler, uzman dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'ne dalarak derinliklerdeki güzellikleri görme fırsatı buldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığınca ücretsiz dalış eğitimi programı başlatıldı.

Bir ay sürecek dalış eğitimine katılan 14-20 yaşlarındaki çocuklar ve gençler, Van Diving Dalış Okulu'nda aldıkları teorik eğitimin ardından Van Gölü'ne dalış yaptı.

Göldeki mikrobiyalitleri ve su altında kalan yapıları görme fırsatı bulan çocuklar ve gençler, ilk kez dalış yapmanın heyecanını yaşadı.

Dalışa ilgisi ve yeteneği olan katılımcılara eğitim sürecinin ardından "su altı dalış belgesi" verilecek.

Gölün derinliklerine inen Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Ada Karakuş, dalış esnasında Van Gölü'nde birçok güzelliği ilk kez gördüğünü söyledi.

Öğrencilerden İlknur İnal ise ilk kez dalış yaptığını ve gölde balık sürüsüyle karşılaştığını ifade etti.