Haberler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Kara'dan gençlere 'hesabınızı kullandırmayın' uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, 2025 yılında dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Gençlerin banka hesaplarını kiralayarak suçlara karışmamaları için uyarılarda bulundu.

VAN'da 2025 yılı boyunca bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 4 bin soruşturma yürütüldü, çok sayıda operasyon düzenlendi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden kendilerine menfaat sağladıklarını belirterek, banka hesabı kiralama yoluyla işlenen suçlara karşı gençleri uyardı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, özellikle internet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabı kiralama yoluyla menfaat teminin ön plana çıktığı belirtildi. Van'da 2025 yılı boyunca bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma yürütüldü, çok sayıda operasyon düzenlendi. Yıl boyu düzenlenen operasyonlarda 100'ün üzerinde şüpheli gözaltına alındı, adli makamlara sevk edilen yaklaşık 70 kişi tutuklandı. Yetkililer, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığını belirterek, banka hesabı kiralama yoluyla işlenen suçlara karşı özellikle gençleri uyardı. Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiği, hesaplarını kullandıran kişilerin de ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği, maddi delil niteliğinde hesap kullandırmanın da haklı bir savunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

'BANKA HESABINI KİRALAMAK BASİT BİR HATA DEĞİL AĞIR BİR SUÇTUR'

Konuyla ilgili çok sayıda dosyanın olduğuna dikkat çeken Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, "Dolandırıcılık şebekeleri, 'kısa sürede para kazanacaksın', 'hesabını kirala', 'sadece para transferi yapacaksın' gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullanıyor. Ancak bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur, çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz" dedi.

Yetkililer, son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panelleri düzenleneceği bildirildi. Ayrıca 'Hesabını kullandırma, suça ortak olma' konulu bilgilendirme videosu yayınlandı.

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar
Ibrahimovic'ten duygusal anılar: Babam Bosnalı Müslümandı

Babası hakkındaki o gerçeği ilk defa söyledi