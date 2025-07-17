Van'da 120 Çocuğa Voleybol Eğitimi Verildi

Van Büyükşehir Belediyesince 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye spor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sağlıyor.

İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Lisesi Spor Salonunda öğrenciler, uzman antrenör eşliğinde voleybol eğitimi alıyor.

Yetenek taramaları sonrası seçilen sporcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısından değerlendirilecek.