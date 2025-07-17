Van'da 120 Çocuğa Voleybol Eğitimi Verildi

Van'da 120 Çocuğa Voleybol Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyespor, yaz tatilinde 8-13 yaş arası 120 öğrenciye voleybol eğitimi veriyor. Kazım Karabekir Lisesi Spor Salonunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle yetenekli sporcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden kulübün alt yapısında değerlendirilmek üzere seçilecek.

Van Büyükşehir Belediyesince 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye spor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sağlıyor.

İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Lisesi Spor Salonunda öğrenciler, uzman antrenör eşliğinde voleybol eğitimi alıyor.

Yetenek taramaları sonrası seçilen sporcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısından değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.